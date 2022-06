Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : un forfait canon à vie débarque, du positif et du négatif pour les abonnés Freebox

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free dépanne désormais certains abonnés Freebox privés d’internet avec sa box 4G à condition d’être assisté par Free Proxi. Plus d’infos…

Free débarque sur le réseaux d’initiative publique THD64 dans les Pyrénées-Atlantiques. Pas moins de 80 000 logements sont désormais éligibles à ses offres fixes. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur iOS et Apple TV avec des nouveautés importantes ( mode portrait sur le lecteur video etc). Plus d’infos…

Délaissée, l’application officielle Freebox reçoit enfin une mise à jour sur iOS avec la correction d’un bug gênant. Mais les développeurs facilitent désormais le passage à ces nouvelles applications Freebox Files, Home et Connect. Plus d’infos…

Free continue à faire grandir son service de radio sur la Freebox, avec encore une nouvelle station “chic french”. Plus d’infos…

Abonnés Freebox Delta, Révolution et Pop : 6 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer avec Amazon Prime, dont deux opus de licences cultes. Plus d’infos…

Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : une nouvelle chaîne gratuite désormais disponible sur Pluto TV, Têtu TV. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Lancement d’une nouvelle vente privée Free Mobile sur Veepee, un forfait mobile à 8,99€/mois valable à vie avec 80 Go. Plus d’infos…

Free Mobile : c’est assez rare pour le noter, une mise à jour opérateur a été déployée ce vendredi 3 juin sur iOS. Le nouveau système d’alerte des populations par SMS est à présent activé; Plus d’infos…

L’opérateur a mise à jour sa page dédiée aux smartphones compatibles avec la VoWiFi et la VoLte, avec de nouvelles disponibilités. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Canal+ va supprimer plusieurs chaînes de ses offres le 30 juin, ces dernières ne seront plus incluses pour les abonnés Freebox avec TV by Canal ( Canal J, MCM, RFM TV, Tiji, Trace Latina). Ces dernières resteront disponibles en option. Plus d’infos…

Free Mobile prévoit la VoLTE et la VoWiFi sur ses forfaits Série Free et Veepee. Plus d’infos…

Free a ouvert une boutique Dijon et Montpellier, pour un total de 171 Free Centers dans l’Hexagone.

Free Mobile autorisé à lancer sa 5G à la Réunion. Plus d’infos…

1,8 million de téléchargements pour Free Ligue 1, l’opérateur donne de la visibilité à son service grâce à de nombreux partenariats de sponsoring. Plus d’infos…