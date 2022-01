Disney+ dévoile la date de sortie de L’Âge de glace: Les aventures de Buck Wild avec une bande-annonce

Disney+ dévoile une bande-annonce pour son prochain film original, “L’Âge de glace: Les aventures de Buck Wild” ainsi qu’une date de sortie.

Près de cinq ans après le cinquième film, la franchise “L’âge de glace” revient avec “L’Âge de glace: Les aventures de Buck Wild” en streaming sur Disney+ le 25 mars 2022. Réalisé par John C. Donkin et écrit par William Schifrin, Ray De Laurentis, raconte l’histoire de Buck, Crash & Eddie partant en mission préhistorique pour sauver le monde perdu de la domination des dinosaures. Avec les voix (US) de