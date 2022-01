De plus en plus populaire, Arte enregistre des records de visionnages en 2021

Présente sur différentes plateformes et supports, Arte communique les chiffres de visionnages de 2021.

En 2021, Arte s’est lancé sur TikTok et Twitch tout en continuant à ajouter du contenu sur Arte.tv, sa plateforme de streaming gratuite. La chaîne enregistre 1,8 milliard de visionnages de ses contenus. Des chiffres en hausse de +68 % entre 2019 et 2021 pour la petite chaîne franco-allemande.

L’offre Séries de la plateforme a, à elle seule, rapportée 52,5 millions de visionnages. Diffusée sur en prime et en replay, la série “En Thérapie“, également disponible sur Disney+, est en tête d’affiche d’Arte.tv en rapportant 53,7 millions de visionnages. L’offre Arte Concert cumule 57 millions de visionnages, Arte.tv et YouTube combinés. L’offre Arte Radio a, quant à elle, atteint les 15 millions d’écoutes lors des 12 derniers mois.

Un lancement sur Twitch et TikTok

Entre janvier et novembre, la chaîne a enregistré 151 millions de visionnages sur différentes plateformes. Début 2021, la chaîne s’est lancé sur Twitch et propose plusieurs émissions. Présente aussi sur TikTok depuis l’été dernier, la chaîne cumule 4,2 millions de vues sur le réseau social. Elle s’est par ailleurs essayée au HbbTV sur Smarts TV, via le canal 77 de la TNT. D’après la chaîne, une présence plus élargie permet une atteinte à un grand nombre de cibles multigénérationnel. Arte.tv aurait un public en moyenne de 50 ans. L’âge du public de YouTube, Instagram et Facebook sont en moyenne de, respectivement, 35, 37 et 41 ans. Sur le réseau social Snapchat, la moyenne d’âge de son public serait de 24 ans.

Source : Les Numériques