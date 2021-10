Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés Freebox Révolution sont doublement gâtés, une promo exclusive et plus encore

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus. Nouveautés Free Freebox Révolution : lancement d’Alexa, les abonnés peuvent désormais piloter leur box à la voix via l’assistant vocal d’Amazon. Retrouvez notre tutoriel en vidéo et les appareils compatibles.

Free propose une offre promo exclusive pour les abonnés Freebox, l’Amazon Echo Dot 4ème génération à 29,99€ au lieu de 59,99€. Plus d’infos…

La touche recherche sur la télécommande de la Freebox Révolution a enfin trouvé son utilité, bonjour à la recherche globale de contenus (Netflix, VOD etc). Plus d’infos…

Free débarque sur le RIP d’Anjou Fibre de TDF, 30 000 nouveaux foyers peuvent à présent souscrire un abonnement Freebox en fibre optique. Plus d’infos…

Canal+ a lancé une offre série limitée disponible sur les Freebox. Celle-ci comprend les chaînes Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Série, Canal+ Docs, Canal+ Kids et Infosport+, ainsi que Disney+ pour 20,99€/mois la première année au lieu de 24,99€/mois habituellement, avec un engagement de 24 mois. Plus d’infos…

L’application Freebox Connect permettant aux abonnés Freebox de gérer facilement leur Wi-Fi, se met à jour avec une fonction pratique. Les développeurs annoncent la possibilité de retrouver sur l’écran d’accueil les appels téléphoniques que vous avez passés ou manqués avec le téléphone fixe relié à votre box. Plus d’infos…

Free ajoute une nouvelle chaîne locale gratuite à son offre TV. Baptisée “La chaîne 32”, celle-ci traite de l’actualité des villes de Cappelle la Grande, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck et Saint Pol sur Mer. Plus d’infos…

Comme prévu, Free a mis en clair dès à présent 5 chaînes de sport sur Freebox TV durant tout le mois d’octobre. (Motorvision, Nautical Channel, Horse TV, Fuel TV et Wataa). Plus d’infos… Nouveautés Free Mobile Les deux derniers modèles haut de gamme de Xiaomi désormais disponibles dans la boutique en ligne. Il s’agir du 11T et 11T Pro proposés à partir de 569€ et 699€. Plus d’infos…

Nouvelles ODR sur plusieurs smartphones de la boutique Free Mobile, dont des iPhone. Plus d’infos… Annonces de la semaine Free Mobile : un nouveau record de débit avec la 5G à 952,54 Mbits/s. Plus d’infos…

VoLTE : les abonnés Free Mobile disposant d’un smartphone Sony ne pourront pas en profiter. Plus d’infos…

Free propose avec Science & Vie TV un nouveau programme offert à ses abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One, sur l’Aktu Free. Pas de fiction cette fois, avec à la place un documentaire accessible en avant-première directement sur l’Aktu Free de votre Freebox, Anthropocène. Plus d’infos…

Free a inauguré sa 143e boutique à proximité de la ville de Le Mans. Plus d’infos…

Iliad : la maison-mère de Free annonce un emprunt record de 3,7 milliards d’euros. Plus d’infos…