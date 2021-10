Les deux derniers modèles haut de gamme de Xiaomi désormais disponibles dans la boutique Free Mobile

Après environ deux semaines de précommandes, les Xiaomi 11T et 11T Pro sont désormais directement disponibles à l’achat chez l’opérateur de Xavier Niel.

Annoncés le mois dernier en France, les Xiaomi 11T et 11T Pro, nouveaux modèles haut de gamme de la firme, sont désormais disponibles directement sur la boutique Free Mobile. Vous pouvez ainsi les acheter au comptant ou en utilisant la formule Free Flex.

Le Xiaomi 11T est proposé dans sa version 8Go de RAM et 128 Go de stockage pour 569€. En passant par Free Flex, vous pouvez ainsi effectuer un premier versement de 81€ puis verser 16.99€/mois sur 24 mois, en ayant bien sûr la possibilité d’activer l’option d’achat à tout moment.

Pour la version Pro, vous aurez accès au combo 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 699€. En utilisant Free Flex, le premier versement s’élèvera alors à 119€, puis 19.99€/mois sur 24 mois.

Concernant les caractéristiques techniques, le Xiaomi 11T propose le chipset MediaTek Dimensity 1200, un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 120 Hz, un double haut-parleur stéréo, un triple capteur photo 108 + 8 + 5 Mégapixels, une batterie 5 000 mAh et une charge 67 Watts (100 % en 36 minutes). Le Xiaomi 11T Pro s’équipe pour sa part d’un chipset Qualcomm Snapdragon 888, d’un écran AMOLED 6,67 pouces FHD+ 120 Hz, d’un double haut-parleur stéréo avec Harman Kardon, d’un triple capteur photo 108 + 8 + 5 Mégapixels, d’une batterie 5 000 mAh et d’une charge 120 Watts (100 % en 17 minutes). Vous pouvez retrouver l’intégralité de la fiche technique de ces différents modèles directement sur le site web de Free Mobile.