Free ajoute une nouvelle chaîne gratuite à son offre TV

De la nouveauté sur Freebox TV, avec l’arrivée de La Chaîne 32

Après les 5 nouvelles chaînes russes ajoutées la semaine dernière sur Freebox TV, c’est au tour d’une chaîne française de rejoindre Freebox TV. Il s’agit de “La chaîne 32”, une chaîne locale et bien sûr gratuite, disponible sur le canal 950. Elle traite de l’actualité des villes de Cappelle la Grande, Coudekerque-Branche, Fort-Mardyck et Saint Pol sur Mer. Pour le moment elle n’est pas encore disponible sur tous les modèles de Freebox, mais le sera dès cette semaine.

Pour en disposer, il est possible qu’il faille redémarrer le Player de votre Freebox. Et pour rappel, il est désormais plus facile de s’y retrouver parmi les presque 600 chaînes proposées sur Freebox TV. L’opérateur a en effet lancé une nouvelle page dédiée.