NRJ Mobile dégaine deux séries limitées à moins de 10 euros par mois

NRJ Mobile propose deux forfaits 4G en séries limitées. Ils coûtent moins de 10 euros par mois, “et pas seulement la première année” pour l’un d’eux.

Jusqu’au 12 octobre 2021, NRJ Mobile commercialise des forfaits 3 et 100 Go à 4,99 et 8,99 euros. Si les prix restent intéressants, ils le sont moins par rapport à de précédentes offres 7 et 150 Go à 4,99 et 8,99 euros.

Le premier inclut les appels, SMS et MMS, ainsi que 3 Go depuis la France (débit réduit au-delà) et 3 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM. Le tarif ne change pas au-delà de la première année.

Le second comprend les appels, SMS et MMS, ainsi que 100 Go depuis la France (débit réduit au-delà) et 13 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM. Le tarif passe à 19,99 euros par mois après 12 mois.

Les deux forfaits en question sont sans engagement et limités à la 4G. Notez qu’il faudra prévoir un paiement de 10 euros à la commande pour l’achat de la carte SIM triple découpe.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient pour rappel à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.