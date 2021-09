NRJ Mobile dégaine deux forfaits 4G en séries limitées, dont un plutôt intéressant pour les petits consommateurs

Au-delà du forfait 100 Go avec iPhone offert en contrepartie d’un engagement, NRJ Mobile a deux forfaits mobiles 4G en séries limitées. L’un d’eux va tout particulièrement intéresser les consommateurs modestes.

Jusqu’au 22 septembre, NRJ Mobile commercialise ainsi un forfait 150 Go à 8,99 euros par mois incluant 150 Go de data (débit réduit au-delà) depuis la France et 15 Go de data en roaming depuis l’Europe et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité. À noter que le tarif évolue après 12 mois pour passer à 22,99 euros par mois. En avril et mai dernier, la marque avait proposé une formule assez proche à 7,99 euros, mais avec quelques Go en moins pour la partie roaming.

En parallèle, NRJ Mobile propose jusqu’au 23 septembre un forfait 7 Go à 4,99 euros par mois. Celui-ci prévoit 7 Go de data (débit réduit au-delà) depuis la France et 7 Go de data en roaming, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité. “Et pas seulement la première année !”, est-il cette fois indiqué concernant la durée de l’offre. De quoi intéresser les petits consommateurs ne voulant pas se sentir à l’étroit en cas de gros besoin ponctuel.

Les deux forfaits en question sont sans engagement et limités à la 4G. Notez qu’il faudra prévoir un paiement de 10 euros à la commande pour l’achat de la carte SIM triple découpe.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.