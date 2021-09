La Fondation Free lance un nouvel appel à projets pour aider les “éloignés du numérique”

Si votre projet coche toutes les cases, la Fondation Free pourrait vous aider à le réaliser.

C’est la rentrée pour tout le monde et la Fondation Free n’y manque pas en lançant un tout nouvel appel à projets. La structure lancée par Free en 2006 annonce aujourd’hui rechercher des initiatives autour de la thématique “L’intelligence collective dans les territoires au service d’un numérique plus inclusif”‘.

[Appel à projets]

— Fondation Free (@FondationFree) September 17, 2021

Si votre association ou votre collectivité a un projet pouvant correspondre à cet intitulé, vous avez jusqu’au 28 octobre à minuit pour déposer votre dossier.

“La Fondation Free souhaite placer ce nouvel appel à projets sous l’angle de la cohésion et du partage et agir plus efficacement à l’échelle des territoires en faveur de l’inclusion numérique. La Fondation souhaite apporter son soutien aux acteurs locaux engagés sur ce sujet. Nous souhaitons soutenir des initiatives portées par plusieurs structures (minimum deux), qu’elles soient associatives ou publiques (collectivités territoriales, mairies, centres sociaux, bibliothèques, médiathèques, etc.), et qui veulent agir sur leur territoire en faveur des habitants dans le but de rendre le numérique accessible au plus grand nombre. Notre soutien sera accordé aux réseaux de proximité qui proposent des activités numériques, développent de nouveaux lieux de médiation numérique sur leur territoire, améliorent ceux existants ou mettent en œuvre d’autres actions d’inclusion numérique au service des habitants. Les bénéficiaires des projets déposés doivent être les habitants des territoires en question.”

La fondation Free explique que 13 millions de Français sont “éloignés du numérique”, souvent par manque de connaissances et de compétences dans l’utilisation des différents outils.

Une fois le projet envoyé via la plateforme de la Fondation, chaque dossier sera examiné par une chargée de mission qui pré-sélectionnera ceux correspondant le plus au projet. Ces derniers seront ensuite soumis au Comité de sélection, composé des salariés du Groupe Iliad.

Voici les modalités de soutien financier annoncées par la fondation:

MODALITES DE SOUTIEN FINANCIER :

L’enveloppe maximum par projet est de 20 000€.

Le budget détaillé de votre projet et de vos besoins concernant votre sollicitation devra nous être fourni pour l’étude de votre dossier. Si votre projet venait à être sélectionné, nous vous demanderons des retours concrets et quantifiables sur l’utilisation de notre soutien. Les projets déjà soutenus et financés par plusieurs structures seront privilégiés.

Les pièces jointes à fournir seront différentes en fonction du statut de votre structure. Vous pouvez vous référer au règlement de l’appel à projets téléchargeable ci-dessous.

Le montant demandé à la Fondation Free ne doit pas dépasser un tiers du budget global du projet.

La Fondation Free n’étudiera pas les dossiers concernant :