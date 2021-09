Smartphones : Xiaomi dévoile ses nouveaux haut de gamme, Motorola s’adresse aux petits budgets

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : l’annonce des Xiaomi 11T, 11T Pro et 11 Lite 5G NE, l’arrivée du Redmi 10 en Europe et la présentation d’un Moto E20 pour les petits budgets. Sans oublier les nouveautés Apple.

Le 15 septembre, Xiaomi a annoncé des Xiaomi 11 Lite 5G NE, 11T et 11T Pro pour l’Europe. Dans les grandes lignes, le Xiaomi 11 Lite 5G NE s’équipe d’un chipset Snapdragon 778G, d’un écran AMOLED 90 Hz, d’un capteur 64 Mégapixels et d’une charge 33 Watts. Le Xiaomi 11T propose un chipset MediaTek Dimensity 1200, un écran AMOLED 120 Hz, un capteur photo 108 Mégapixels et une charge 67 Watts. Quant au Xiaomi 11T Pro, il a droit au chipset Snapdragon 888, à un écran AMOLED 120 Hz, à une partie son Harman Kardon , à un capteur photo 108 Mégapixels et à une charge 120 Watts (100 % en 17 minutes !). Le constructeur a donné des prix respectifs de 359, 499 et 699 euros, tout en précisant que les tarifs français arriveront plus tard.

Toujours concernant Xiaomi, le constructeur commence à proposer son Redmi 10 avec lequel il veut “réinventer” l’entrée de gamme, sur le marché européen. On voit ainsi l’appareil sur plusieurs boutiques européennes du fabricant avec des prix de 179 ou 199 euros pour une configuration 4/64 Go et de 199 ou 229 euros pour une variante 4/128 Go. Côté caractéristiques, ce smartphone propose notamment le chipset Helio G88, un écran 90 Hz, un double haut-parleur stéréo, un capteur photo principal de 50 Mégapixels, une batterie 5 000 mAh et une charge en 18 Watts.

Motorola a par ailleurs annoncé un Moto E20 qui foulera le marché européen en octobre avec un prix de 100 euros. Sous environnement Android 11 Go Edition, celui-ci propose un chipset Unisoc T606 avec 2 Go de RAM, un double capteur photo 13 + 2 Mégapixels, une batterie 4 000 mAh et une charge filaire en 10 Watts.

Sans oublier d’évoquer les grosses d’annonces, avec les iPhone 13 dont vous pourrez retrouver le détail dans cet article et la mise à jour iOS 15 dont le déploiement débutera le 20 septembre, soit lundi.