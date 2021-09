Apple officialise le lancement d’iOS 15 et iPadOS 15 la semaine prochaine

Les détenteurs d’iPhone et d’iPad peuvent se préparer à mettre à jour leurs appareils : la nouvelle version de leurs systèmes d’exploitations arrivera le 20 septembre prochain.

En marge de l’annonce de ses nouveaux smartphones, la firme de Cupertino a également profité de sa keynote pou annoncer la date de déploiement d’iOS 15 et iPadOS 15.

La version finale de ces OS, après plusieurs sessions de bêta privées et publiques, sera ainsi déployée le 20 septembre 2021.

De nombreuses nouveautés au programme

Plusieurs nouveautés sont attendues, notamment dans le cas d’iOS de nouvelles fonctionnalités en FaceTime, avec la possibilité par exemple d’inviter vos amis sur Android et Windows dans des visio directement sur votre iPhone. Apple prévoit également de lancer des outils pour réduire les distractions comme le mode Focus ou encore une nouvelle expérience de notifications…

Certaines fonctionnalités de confidentialités seront également ajoutées et des applications comme Safari, Météo ou Cartes seront complètement revues.

Sur iPadOS, d’autres nouveautés vont arriver avec notamment l’ajout de widgets aux pages d’accueil, l’intégration d’une bibliothèque d’applications à l’iPad directement intégrée dans le dock inférieur de votre tablette.

Le multitâche sera également réorganisé, avec une fonction étagères affichant les fenêtres ouvertes dans une application.

Les appareils compatibles

A partir du moment où votre iPod Touch ou votre iPhone est compatible avec iOS 14, vous pouvez bénéficier du tout nouvel iOS 15.

iPod touch (7e génération)

iPhone SE (1re génération)

iPhone SE (2e génération)

iPhone 6S et 6S Plus

iPhone 7 et 7 Plus

iPhone 8 et 8 Plus

iPhone X, XR, XS et XS Max

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max

Quant aux tablettes du géant américain, voici les modèles qui pourront bénéficier d’iOS 15 :

iPad Pro 12.9 pouces (de la première à la cinquième génération)

iPad Pro 11 pouces (de la première à la troisième génération)

iPad Pro 10.5 pouces

iPad Pro 9.7 pouces

iPad (cinquième à huitième génération)

iPad Mini (quatrième et cinquième génération)

iPad Air (deuxième à quatrième génération)