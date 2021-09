Free Mobile : les quatre nouveaux iPhone 13 d’Apple sont disponibles en précommande dans la boutique

La boutique Free Mobile accueille les nouveaux smartphones d’Apple.

Présentés en grande pompe le 14 septembre, les iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont désormais disponibles en précommande dans la boutique Free Mobile.

Ci-dessous, les différents modèles et leurs tarifs au comptant :

iPhone 13 mini : 809 euros (128 Go) ou 929 euros (256 Go)

iPhone 13 : 909 euros (128 Go), 1 029 euros (256 Go) ou 1259 euros (512 Go)

iPhone 13 Pro : 1 159 euros (128 Go), 1 279 euros (256 Go) ou 1 509 euros (512 Go)

iPhone 13 Pro Max : 1 259 euros (128 Go), 1 379 euros (256 Go) ou 1 609 euros (512 Go)

Ci-dessous, les différents modèles et leurs tarifs avec l’offre Free Flex :

iPhone 13 mini : 229 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (128 Go) ou 349 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois

iPhone 13 : 329 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (128 Go), 449 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (256 Go) ou 679 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (512 Go)

iPhone 13 Pro : 579 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (128 Go), 699 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (256 Go) ou 929 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (512 Go)

iPhone 13 Pro Max : 679 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (128 Go), 799 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (256 Go) ou 1 029 euros puis 19,99 euros pendant 24 mois (512 Go)

Pour rappel, toute la famille profitera de la nouvelle puce A15 Bionic avec processeur hexacore, aux performances évidemment améliorées et meilleures que la concurrence (près de 50 % plus rapide pour la partie CPU et près de 30 % plus rapide pour la partie GPU, par rapport à la concurrence, dixit Apple), d’une certification IP68, pour la résistance à l’eau et à la poussière, et d’un système d’exploitation iOS 15, dont les nouveautés ont été présentées plus tôt dans l’année. Pour la partie réseau, la série iPhone 13 affiche une compatibilité 5G en Sub-6 GHz et propose une gestion dual-SIM (Nano-SIM + eSIM). Le Wi-Fi 6 (802.11ax) est aussi de la partie.

Côté caractéristiques, la série iPhone 13 profite en outre d’un affichage OLED avec une diagonale comprise entre 5,4 et 6,7 pouces selon le modèle. Les variantes Pro ont d’ailleurs droit à un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz (technologie ProMotion). Concernant le stockage, les iPhone 13 mini et iPhone 13 proposent jusqu’à 512 Go et les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max jusqu’à 1 To. Au chapitre de la photo, les iPhone 13 mini et iPhone 13 embarquent un capteur grand-angle de 12 Mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 Mégapixels (120 degrés) au dos, tandis qu’ils proposent un module 12 Mégapixels pour les selfies. Sur les modèles Pro, on bénéficie en outre d’un module dorsal pour le zoom optique (3x). Toujours pour la partie caméra, Apple a largement mis en avant un mode Cinématique avec la promesse de “transformer la cinématographie avec un appareil qui tient tout simplement dans votre poche”. Mais ça n’est pas tout. “La photo macro arrive sur iPhone”, annonce aussi la firme, poursuivant “le nouvel appareil ultra grand-angle est capable de faire le point à seulement deux centimètres, faisant du moindre détail un spectacle grandiose”.

Durant sa conférence, le géant américain a enfin promis une amélioration de l’autonomie pour les différents modèles, grâce à la nouvelle puce A15, aux optimisations au niveau d’iOS 15 et aux batteries plus puissantes. Par rapport aux modèles iPhone 12 mini et iPhone 12, les iPhone 13 mini et iPhone 13 laissent espérer 1,5 et 2,5 heures d’autonomie en plus. Des améliorations similaires ont été annoncées entre les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. La recharge s’effectuera en filaire ou en sans-fil (jusqu’à 7,5 Watts avec Qi et jusqu’à 15 Watts avec MagSafe, avec un chargeur vendu à part (la boîte contient le smartphone, le câble de charge USB-C vers Lightning et les écouteurs EarPods avec connecteur Lightning).