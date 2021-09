Totalement fibrés : Free a lancé une rafale de nouveautés cet été, un sans faute ?

C’est parti pour la 4e saison de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour commencer comme il se doit cette nouvelle saison, nous vous proposons une édition spéciale rentrée. L’occasion de revenir en détail et de débattre sur la kyrielle de nouveautés lancées cet été par Free. Au programme, l’Apple TV 4K commercialisée par l’opérateur, l’arrivée de Oqee sur mobile, le lancement de l’offre de location avec option d’achat Free Flex pour contrecarrer les offres de subventionnement de la concurrence, le déploiement de deux nouvelles applications officielles, Freebox Files et Home mais aussi les débuts réussis de la nouvelle version de Free Ligue 1 Uber Eats. Et bien plus encore.