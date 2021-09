NRJ Mobile et Cdiscount Mobile vous offrent un iPhone avec leurs forfaits 100 Go en série limitée

Cdiscount Mobile et NRJ Mobile lancent l’appât “iPhone offert” avec des séries limitées 100 Go.

Un iPhone 64 Go gris sidéral offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois. Voilà donc ce que proposent les marques Cdiscount Mobile et NRJ Mobile avec des forfaits mobiles 4G 100 Go à 15,99 euros par mois. À noter qu’il s’agit d’un modèle reconditionné indiqué en “excellent état”.

Proposée jusqu’à 23 septembre, la formule de Cdiscount Mobile comprend les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 100 Go de data depuis la France métropolitaine (début ajusté au-delà) et 23 Go depuis l’UE et les DOM.

Également proposée jusqu’au 23 septembre, la formule de NRJ Mobile inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data depuis la France métropolitaine (début ajusté au-delà) et 23 Go depuis l’Union européenne et les DOM.

Comme Auchan Telecom, les marques Cdiscount Mobile et NRJ Mobile appartiennent à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.