Nouvelles chaines et nouveau pack sport sur Freebox TV

Freebox TV s’enrichit de deux nouvelles chaînes de sport, intégrées dans un nouveau pack

Free vient d’intégrer deux nouvelles chaînes dans son offre TV. Il s’agit de Fuel TV, et de Horse TV. Toutes deux sont incluses dans un nouveau pack intitulé “Bouquet Sport” proposé à 1,99€/mois. Vous pouvez donc y retrouver les deux chaînes suivantes :

Fuel TV est disponible sur le canal 193. Il s’agit de la seule chaîne exclusivement consacrée aux sports d’action et au style de vie qui leur est associé. Découvrez l’univers et la culture du skate, du snowboard, du surf, du BMX, du motocross et du wakeboard. La chaîne est diffusée en anglais.

Horse TV est disponible sur le canal 177. Elle s’annonce comme étant la seule et unique chaîne internationale de référence sur le monde équestre. Elle diffuse les plus grands compétitions sportive dans le domaine.

Il peut être nécessaire de redémarrer le Player de votre Freebox pour accéder à ces nouvelles chaînes