Un nouveau jeu gratuit a été lancé sur la Freebox Révolution et la Freebox Delta

Un nouveau jeu pour les amateurs de lettres.

Un nouveau jeu est dès à présent disponible dans le FreeStore de la Freebox Révolution et Delta-Devialet. Il s’agit de Lettribox, une sorte de Tetris des lettres. Au fur et à mesure que les lettres de l’alphabet tombent du haut de l’écran, vous pouvez les déplacer latéralement. Vous empilez ainsi les lettres en bas de l’écran. Lorsque des lettres forment un mot d’au moins 3 lettres, les lettres en questions disparaissent, et les celles du dessus sont alors décalées vers le bas. Le but est que celles-ci n’arrivent jamais en haut de l’écran, auquel cas la partie est perdue.

Lettribox est disponible et téléchargeable gratuitement dans le FreeStore, Vous disposez au départ d’un certain nombre de pièce d’or, pour pouvoir jouer aux différents niveaux que vous souhaitez, mais une fois vos pièces d’or épuisées, il vous faudra en racheter pour pouvoir continuer à jouer.