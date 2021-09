Free lance 5 nouvelles chaines françaises gratuites dans son bouquet TV

Du sport et des chaînes locales déboulent sur Freebox TV

En plus du nouveau bouquet sport, incluant deux nouvelles chaînes, Free vient d’intégrer cinq nouvelles chaînes TV. Celle-ci sont toutes gratuites et en langue française.

La première d’entre elle se nomme Wataa et est disponible sur le canal 197. Il s’agit d’une chaîne consacrée au sport de combat, avec de la boxe, du kickboxing, etc.

La seconde chaîne est TVPaese, disponible sur le canal 946. Outil de communication, d’information et d’échange, au service de la population locale, Télé Paese se veut l’expression d’une identité balanine. Outil de promotion de la Balagne, Télé Paese tient à valoriser les activités, le patrimoine et les atouts de sa micro-région. C’est en vue de cet objectif, que Télé Paese a intégré la Fédération nationale des télévisions locales, réseau de découverte et d’échange des productions audiovisuelles régionales.

Enfin, les trois dernières sont les déclinaisons de BFM pour la région Sud à savoir BFM Marseille Provence sur le canal 916, BFM Toulon Var sur le cana 931 et enfin BFM Nice Côte d’Azur sur le canal 935. Au programme de ces 3 chaînes, de l’info de proximité, l’économie locale, les loisirs, les sorts, les transports, la météo et les sorties, soit, toute l’actualité 7 jours sur 7 avec des rendez-vous d’information réactualisés en permanence avec Le Grand Journal du Sud.