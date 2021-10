Choc des smartphones chez Free Mobile : deux modèles à 169 euros pour les petits budgets, lequel le choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes, au fil des arrivées et des mouvements de prix. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A02s et Xiaomi Redmi 9T, tous les deux proposés à 169 euros au comptant ou à 4,99 euros par mois dans le cadre de l’offre Free Flex.

L’écran : Xiaomi



Les deux smartphones optent pour une dalle IPS, une diagonale d’environ 6,5 pouces et une encoche goutte d’eau afin d’accueillir la caméra frontale. Le Xiaomi se démarque avec sa définition Full HD+, quand son rival se contente de la définition HD+.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) Samsung Galaxy A02s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Xiaomi



Processeur plus véloce et mémoire vive plus importante, le Xiaomi distance son concurrent. Il reste en revanche, tout comme lui, limité à la 4G pour la partie réseau mobile. Aucun n’a la 5G.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 662 et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy A02s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 450 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Xiaomi



Si les deux smartphones ont recours à des capteurs photo 2 Mégapixels pour gonfler leurs fiches techniques, le Xiaomi se démarque avec son capteur principal 48 Mégapixels et son capteur ultra grand-angle ajoutant de la polyvalence.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A02s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Les deux smartphones misent tous les deux sur une grosse batterie et assureront une tranquillité d’esprit au moment de partir en week-end. Le Xiaomi va simplement plus loin que son rival.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A02s (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Redmi 9T

Que ce soit au niveau des performances, de l’écran, de la partie photo ou d’autonomie, le Xiaomi Redmi 9T en offre plus que le Samsung Galaxy A02s. Sans compter le stockage deux fois plus important (64 Go contre 32) et la présence d’un double haut-parleur stéréo (absent en face). C’est donc vers le modèle Xiaomi que nous irions plus naturellement. Pour vous faire une meilleure idée, rappelons qu’Univers Freebox vous a proposé un test du Xiaomi Redmi 9T.