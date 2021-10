Free offre un nouveau cadeau à ses abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K et One

Free vous propose de découvrir le documentaire Anthropocène en partenariat avec Science et Vie TV.

Comme chaque semaine ou presque, Free propose un nouveau programme offert à ses abonnés Freebox Delta, Révolution, mini 4K. Pas de fiction cette fois, avec à la place un documentaire accessible en avant-première directement sur l’Aktu Free de votre Freebox.

Vous pouvez dès à présent découvrir ce programme en SD ou en HD, avant même sa diffusion sur Science & Vie TV. Voici le synopsis de Anthropocène – l’époque humaine: “Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasi-irréversible dans l’histoire géologique et climatique de notre planète. Au croisement de l’art et de la science, ce film est une expérience fascinante et provocatrice sur l’impact de l’Homme sur la Terre“.



Pour voir ce documentaire, il faut se rendre sur l’Aktu Free. Avec la Freebox Révolution, allez dans le menu “Télévision” de la Home. S’agissant de la Delta et la mini 4K, sélectionnez simplement l’icône dédiée depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV.