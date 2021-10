Twitter intègre une nouvelle fonctionnalité permettant de supprimer des abonnés en toute discrétion

Une nouvelle fonctionnalité de Twitter est actuellement en déploiement sur la version Web du réseau social. Elle permet à ses utilisateurs de supprimer des abonnés sans qu’ils ne s’en rendent compte.

Twitter propose désormais une nouvelle fonctionnalité ! Elle permet de supprimer des followers de son compte personnel sans qu’ils ne s’en aperçoivent. Pratique dans le cas où vous auriez quelques abonnés indésirables.

La nouvelle option, qui est bien moins catégorique qu’un blocage, était déjà en test pour un nombre limité d’utilisateurs sur le réseau social. Désormais, elle est en cours de déploiement pour tout le monde sur la version Web de Twitter.

We’re making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.

To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021