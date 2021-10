Free Mobile : un nouveau record de débit avec la 5G

Des débits toujours plus hauts avec la 5G Free Mobile

Même si l’utilité reste limité pour le moment, la 5G s’accompagne d’une hausse des débits. On peut en effet constater sur RNC Mobile que ceux-ci ont globalement augmenté et le record vient même d’être battu. Ce dernier a été mesuré par un abonné Free Mobile à Paris, dans le 8ème arrondissement et atteint 952,54 Mbits/s (avec un débit max de 1064 Mbits/s), alors que le record précédent était de 893,56 Mbits/s jusqu’à présent, grâce à l’agrégation de fréquences 4G et 5G. @Bren29_FR qui a constaté ce nouveau record, précise que celui-ci a été obtenu en N78 + 3CC (B1 + B3 + B7).

Ces mesures de débit proviennent des utilisateurs de l’application RNC Mobile que vous pouvez télécharger sur le Play Store Ce record devrait toutefois être battu à terme puisque Free a annoncé que ses débits 5G pouvaient atteindre 3 fois ceux de la 4G.

Pour rappel, Univers Freebox vous propose la rubrique “records”. Celle-ci vous permet de découvrir les meilleurs débits réalisés par les utilisateurs de l’application RNC Mobile, sur toute la France. Vous pouvez également retrouver les records dans chaque département ou région. A chaque fois, il vous est indiqué le débit descendants et montants de ces records, ainsi que bien sûr les villes dans lesquelles ils ont été mesurés

