Red by SFR lance un forfait 30 Go sans engagement à prix cassé

Dans ses dernières promotions, Red by SFR estime à 30 Go le minimum syndical pour un forfait mobile. La marque propose une telle formule à 10 euros par mois, sans engagement.

Red by SFR vient de faire évoluer sa gamme de forfaits mobiles sans engagement. Pas de formule peu fournie en gigaoctets au premier échelon, comme on l’a souvent vu ces derniers temps, mais une formule 30 Go d’emblée. Jusqu’au 18 octobre, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose en effet des forfaits mobiles 30, 70, 100 et 130 Go à 10, 13, 15 et 19 euros par mois, avec les appels, SMS et MMS en illimité. Le quatrième peut intégrer la 5G, avec une option à 5 euros. L’enveloppe data pour le roaming depuis l’Union européenne et les DOM varie entre 6 et 15 Go selon la formule choisie.

Bouygues Telecom n’est jamais très loin de Red by SFR en termes de promotions. À l’heure où sont écrites ces lignes, l’opérateur commercialise pour l’instant des forfaits 10, 70, 100 et 130 Go à 9,99, 12,99, 14,99 et 18,99 euros jusqu’au 19 octobre. L’enveloppe data pour le roaming oscille entre 6 et 20 Go. Nul doute que la réponse ne devrait pas tarder.