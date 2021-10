Une nouvelle promo pour les abonnés Freebox sur Prime Video

Fans d’horreur, vous serez servis pour Halloween, Shadowz est proposé à prix mini pendant 3 mois sur Amazon Channels.

Disponible sur Freebox Révolution, mini 4K, Pop, One et inclut dans l’offre Freebox Delta, Prime Video propose dans sa rubrique Amazon Channels un certain nombre de service de SVOD aux thématiques très variées. Régulièrement des promotions son lancées sur certains d’entre eux. C’est le cas aujourd’hui pour Shadowz, proposé à 0,99 €/mois pendant 3 mois, puis 4,99 €/mois . L’offre se termine le 31 octobre.

Ce service de “screaming” est spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique. Les amateurs de cinéma du genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités.