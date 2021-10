L’application Freebox Connect se met à jour avec une fonction pratique

Petite mise à jour pour l’application Freebox Connect sous Android, avec à la clé une nouvelle possibilité et quelques correctifs.

Développée par Free et introduite durant l’été 2020, Freebox Connect est l’application permettant aux abonnés Freebox de gérer facilement leur Wi-Fi. Sa déclinaison Android, disponible via le Play Store, vient d’ailleurs d’évoluer dans une mouture estampillée 1.4.1.

Les développeurs annoncent la possibilité de retrouver sur l’écran d’accueil les appels téléphoniques que vous avez passés ou manqués avec le téléphone fixe relié à votre Freebox. Ils indiquent par ailleurs des correction jugées mineures. “Nos applications : découvrez nos autres applications via ce nouveau menu disponible dans la partie Plus“, notent pour terminer les développeurs. L’utilisateur se voit ainsi proposer le téléchargement de l’application de gestion et de partage de fichiers Freebox Files. L’opérateur avait d’ailleurs éclairci sa stratégie autour des applications mobiles, et notamment l’avenir de l’application officielle Freebox.

Vous pouvez retrouver notre présentation complète de Freebox Connect dans notre tuto vidéo ci-dessous :

Si vous préférez lire, voici quelques liens :