Avenir de l’application Freebox : un développeur Free apporte des précisions

Si elle sera moins mise en avant et n’évoluera plus, l’application Freebox ne disparaîtra pas des stores d’Apple et Google, indique un développeur Freebox.

À l’occasion de la dernière convention annuelle des communautés de Free, l’opérateur a voulu clarifié l’avenir de l’application Freebox. Il a annoncé son déréférencement une fois les versions finales de Freebox Files et Freebox Home arrivées. La version finale de Freebox Files a été déployée ce mardi 21 septembre sur Android et iOS, après une phase d’accès anticipé. Pour Freebox Home, la mise à disposition de la première version finale interviendra dans les prochaines semaines.

Nicolas Brocard, développeur Freebox, a apporté quelques précisions. “L’application Freebox (Compagnon) ne va pas disparaitre des stores ! Mieux travaillées et plus stables, les nouvelles application Connect, Files et Home sont désormais celles qui sont recommandées. Compagnon n’évoluera plus, mais reste disponible pour ceux qui en ont besoin”, explique-t-il en effet dans un tweet. Bref, au second plan, mais toujours accessible.