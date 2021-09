Free lance officiellement son application Freebox Files pour tous ses abonnés

Après une période d’accès anticipé, l’application mobile Freebox Files pour gérer facilement les fichiers stockés sur votre Freebox est désormais lancée publiquement.

Dévoilée et accessible pour la tester depuis juillet dernier, Freebox Files sort du programme d’accès anticipé et est désormais disponible pour tous les abonnés Freebox sur Android et iOS. Vous pouvez y accéder gratuitement en la téléchargeant directement via le Play Store et l’App Store.

Cette appli est utile à tout ceux utilisant un disque dur sur leur Freebox, qu’il soit intégré comme dans le Server de la Freebox Delta ou Révolution ou externe et branché en USB. Vous pourrez ainsi accéder à tous les fichiers présents sur l’espace de stockage de votre Freebox directement depuis votre smartphone.

Autre fonction majeure, la possibilité de lire ses contenus depuis n’importe où, ou de lancer votre émission préférée que vous avez enregistrée la veille, à l’exception des enregistrements réalisés sur Oqee, puisqu’ils sont stockés dans le cloud, mais aussi de faire défiler les photos de vos dernières vacances.