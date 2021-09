Free lance une mise à jour des serveurs Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop, avec une nouveauté

Free vient d’annoncer la déploiement d’une mise à jour pour les serveurs Freebox Delta, One, Pop, Révolution et mini 4K. Une grosse nouveauté attendue est arrivée.

Déployée ce mardi 21 septembre et estampillée 4.5.0, une mise à jour s’adresse aux abonnés Freebox Révolution, mini 4K, One, Delta et Pop. Elle concerne plus précisément le serveur.

Au rang des améliorations, les développeurs annoncent l’ajout du support de WireGuard (modes serveur et client), qui faisait l’objet d’un bêta test, et l’amélioration des performances des VPN IPsec IKEv2 sur les box Delta et Pop.

Côté correctifs, ils indiquent la résolution d’une annonce d’adresse IPv6 erronée dans le client BitTorrent. Sont aussi au menu un correctif d’affichage FreeboxOS, un correctif du blocage de Freebox OS sur les navigateurs obsolètes Safari 12 et Firefox ESR 52 et une correction d’un problème empêchant les répéteurs Wi-Fi Freebox de se connecter après un changement de SSID.

Pour installer la mise à jour, il suffit de redémarrer le Freebox Server.