Free va proposer prochainement un nouveau support VPN aux abonnés Freebox

L’opérateur lance une bêta VPN WireGuard.

“Nous lançons une bêta du support de WireGuard sur la Freebox. Sont concernées, à la fois la partie serveur et la partie client pour l’application Téléchargements”, annoncent aujourd’hui les développeurs. Ouvert aux abonnés désireux de s’inscrire via le bugtracker de l’opérateur, ce test concerne uniquement les serveurs des Freebox Revolution, Mini 4K, Delta, Pop. WireGuard est un logiciel libre permettant de mettre en place un réseau virtuel privé (VPN). Il serait moins complexe et surtout plus sécurisé et véloce que son concurrent OpenVPN.

Pour rappel, la Freebox permet déjà de passer par un VPN via différents protocoles à paramétrer sur Freebox OS comme PPTP ou OpenVPN. Utile pour effectuer des téléchargements incognito ou accéder aux informations présentes sur votre Freebox depuis n’importe où dans le monde via une connexion chiffrée.

Populaires, les VPN ont accéléré leur démocratisation durant le confinement, notamment afin de sécuriser l’échange des données dans le cadre du télétravail en entreprises.