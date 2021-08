Clin d’oeil : les appels gratuits et illimités depuis les cabines téléphoniques vers les fixes et mobiles, ça existe

Démantelées dans l’Hexagone car délaissées par les Français au profit de la téléphonie mobile, les cabines téléphoniques publiques restent populaires en Australie. Elles y sont désormais gratuites.

À la fin des années 1990, on en comptait 300 000 en France. Entre 2000 et 2013, leur nombre a chuté de 95 % avec la démocratisation du téléphone mobile. Elles étaient ainsi une centaine en activité fin 2019 et seulement 2 en 2020. Aujourd’hui, les cabines téléphoniques sont revendues comme objets vintages ou reconverties en cabines à livres, en tout cas dans l’Hexagone. De l’autre côté du globe, en Australie, les téléphones publics ont encore de beaux jours devant eux. Depuis peu, les 15 000 cabines téléphoniques payantes des rues, dans les petites villes, aux abords des relais routiers et des aéroports aux quatre coins du pays sont devenues gratuites pour passer des appels locaux et nationaux vers les fixes et mobiles.

Il faut dire qu’en 2020, les Australiens ont passé 11 millions d’appels sur des téléphones payants, dont plus de 230 000 vers des services vitaux comme Triple Zero. Ces derniers font partie intégrante du paysage australien depuis leur première utilisation dans les années 1880.

“Depuis que les mobiles sont devenus presque universels, beaucoup d’Australiens pourraient ne pas y penser beaucoup. Jusqu’à ce qu’il y ait une catastrophe naturelle. Jusqu’à ce que vous soyez dans des circonstances vulnérables, sans abri ou fuyant la violence domestique. C’est pourquoi nous avons décidé qu’il était temps de rendre les téléphones publics gratuits. Parce que même à l’ère du smartphone, ils jouent un rôle essentiel dans notre communauté, en particulier en cas de besoin, et en particulier pour ceux qui en ont besoin”, indique Telstra, l’opérateur de téléphonie national australien. C’est aussi une véritable bouée de sauvetage pour appeler sa famille et ses proches après qu’un feu de brousse, un cyclone ou une autre catastrophe naturelle détruisant le réseau mobile.

Source : Telstra