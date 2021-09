Bientôt la fin de l’aventure pour l’application Freebox de Free

L’application Freebox officielle laissera à terme la place aux dernières applications déployées par Free. L’opérateur annonce qu’elle sera bientôt déréférencée des stores d’Apple et Google.

Mais que restera-t-il finalement à l’application Freebox ? La question peut en effet se poser avec l’arrivée de Freebox Connect, pour gérer facilement le Wi-Fi, de Freebox Files, pour gérer et partager facilement ses fichiers, d’Oqee, pour la partie télévision, et de Freebox Home, pour la partie domotique des abonnés Freebox Delta. D’autant plus que les applications adoptent la même identité visuelle, comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessous.

La dernière convention annuelle des communautés de Free a été l’occasion d’en savoir plus à ce sujet. L’opérateur de Xavier Niel a en effet clarifié l’avenir de l’application Freebox et annoncé son déréférencement une fois les versions finales de Freebox Files et Freebox Home arrivées.

La version finale de Freebox Files a été déployée officiellement ce mardi 21 septembre sur Android et iOS, après une phase d’accès anticipé. Pour Freebox Home, la mise à disposition de la première version finale interviendra dans les prochaines semaines, a fait savoir Free. Autant dire que les jours de l’application Freebox sont désormais comptés.

Après une application tout-en-un pouvant perdre certains utilisateurs et imposer des fonctions dont tous n’ont pas nécessairement besoin (la partie domotique des abonnés Freebox Delta), Free s’oriente désormais vers une application pour chaque usage.