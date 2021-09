Free prépare des évolutions pour ses Freebox

En pleine conquête sur la fibre face à Orange, Free séduit avec ses offres Freebox Pop, Delta Pop et même encore Révolution. Mais les usages évoluent, et l’opérateur compte bien améliorer ses box, pour répondre au mieux aux attentes de ses abonnés.

Plus de contenus, et un WiFi amélioré, tel est l’objectif de Free dans les prochains mois sur ses Freebox. “Box par box, on a des stratégies pour les faire évoluer comme rajouter des applications intéressantes quand on peut, mais aussi en améliorant le WiFi y compris sur les box historiques. En même temps, nous simplifions commercialement la gamme et cela passe par la disparition de vieilles Freebox”, comme la Crystal, a déclaré le 18 septembre, Xavier Niel fondateur de Free, lors de la convention annuelle de l’opérateur.

Plus de contenus sur les Freebox

A l’heure où le marché de la SVOD séduit de plus en plus les Français, Free ne veut pas non plus louper le coche. Les mastodontes du secteur sont quasiment tous disponibles sur les Freebox, comme Netflix, Prime Video, Canal+ Séries, OCS ou encore Disney+ même si le service de la firme aux grandes oreilles doit encore débarquer début octobre sur le Player Devialet et un jour sur Freebox Révolution. A l’avenir, le FAI continuera de nouer de nouveaux partenariats et de proposer des plateformes à succès ou répondant à une audience spécifique mais bien ciblée, notamment avec des services thématiques. C’est l’une de ses stratégies, attirer par un accès facilité à une large diversité de contenus et ainsi renforcer ses Freebox.

Un wifi amélioré, la norme 6E dans les cartons ?

Autre objectif annoncé et qui tombe sous le sens à l’heure où le besoin en connectivité des Français est accru, l’amélioration du WiFi. L’opérateur prépare des évolutions. On peut imaginer que les développeurs Freebox planchent d’une manière ou d’une autre sur l’intégration du WiFi 6E. C’est officiel depuis plusieurs mois, celui-ci débarquera à la fin de l’année sur Freebox Pro gratuitement. Mais qu’en est-il des Freebox grand public ? Après avoir fait l’impasse sur le WiFi6 pour sa Freebox Pop et ce pour des raisons de qualité et de perte de débit, Free pourrait jeter son dévolu sur la nouvelle norme, laquelle pourra être utilisée par les opérateurs en France dès décembre.

Il faut dire que le WiFi 6E devrait rapidement apporter de meilleurs débits et une latence réduite pour les utilisateurs grâce à une nouveauté, l’exploitation en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz, de la fréquence 6 GHz. En marge du lancement de la Freebox Pop en juillet 2020, Xavier Niel avait alors déclaré attendre cette nouvelle norme “améliorant drastiquement les débits”.

Oqee, vers l’infini et l’au-delà

D’autres évolutions sont également attendues. L’interface TV Oqee by Free équipant les Freebox Pop et Delta Pop mais aussi disponible sur l’Apple TV, ou encore en mobilité pour certains abonnés et sur Smart TV Samsung, va enfin rattraper un peu son retard autour de son système de recommandation intelligent, loin d’être au point. D’après l’équipe d’Oqee, une prochaine mise à jour améliorera les résultats. Mais un gros travail reste à faire. L’objectif à terme pour Free est de proposer son interface sur tous les écrans du foyer de ses abonnés. OQEE devrait être intégré un jour sur toutes les Freebox. Enfin, si le start-over est intégré dans cette interface depuis son lancement, la fonctionnalité est toujours absente sur le Player Devialet. Mais que les abonnés soient rassurés, elle arrivera prochainement, promet Free. En parallèle, l’opérateur travaille sur le développement d’une nouvelle Freebox.