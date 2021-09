Une nouvelle chaîne thématique va être lancée sur les box, et elle sera gratuite

Une nouvelle chaîne thématique pour découvrir la France

Reworld Media, qui édite de nombreuses chaînes thématiques, dont certaines disponibles sur la Freebox, et FrancePlay, plateforme Tv SMAD dédiée au secteur du tourisme, ont annoncé ce matin la création de “Voyage en France Tv” , qui sera accessible gratuitement et sur tous les supports, y compris sur les box.

La ligne éditoriale de Voyage en France Tv valorisera les pratiques les plus vertueuses, se jouera des saisons, magnifiera les savoir-faire et soutiendra les professionnels comme les habitants dans leur quête de qualité de services et d’accueil. Une dizaine d’émissions et de formats sont d’ores et déjà en cours de création comme « Circuit courts » sur le tourisme de proximité, « Passez au Vert » sur les expériences vertueuses en matière de tourisme durable, ou encore « Prêt à Partir » pour la valorisation de séjours associés

à un déplacement en train ou à vélo.

Voyage en France Tv diffusera des programmes, reportages et documentaires de qualité, pertinents et inspirants. La chaîne s’appuiera principalement sur les moyens de production et le savoir-faire développé par Reworld Media dans l’édition d’offres télévisuelles linéaires et délinéarisées, avec par exemple le succès rencontré par la chaîne Sport en France (canal 190 de Freebox TV) , éditée depuis 2019 pour le compte du Comité National Olympique Sportif Français.

A l’occasion de cette annonce, Guillaume Sampic, Directeur de Reworld Media. a indiqué : « Avec plus de 50 marques médias propriétaires, Reworld Media couvre de nombreux univers comme le sport, la santé, l’auto, la nature ou encore la femme. Des univers pour certains proches du tourisme et générateurs d’activités touristiques. La nouvelle chaîne Voyage en France Tv bénéficiera immédiatement de notre audience qualifiée et préfigurera la création d’un pôle Voyages et Découvertes au sein de notre groupe »

Toutefois, la date de lancement n’a pas été annoncée ce matin, les protagonistes ayant juste indiqué qu’elle sera communiquée dans les prochaines semaines.