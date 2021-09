Free Flex peine à vous convaincre de passer par un opérateur pour l’achat d’un smartphone, mais intéresse pour le haut de gamme

La majorité des lecteurs d’Univers Freebox ayant répondus à notre sondage n’envisagent pas de passer par Free Flex pour acheter leur prochain smartphone.

Afin de recruter davantage sur le mobile à coups de transparence, liberté, flexibilité et de son responsabilité, Free a dégainé le 6 juillet dernier son offre “Free Flex”, une nouvelle façon de s’offrir son smartphone face aux offres de subventionnement de mobile de ses rivaux. Cette solution prend la forme d’une version améliorée de l’offre de location proposée par Free Mobile.

Pour rappel, les nouveaux abonnés peuvent souscrire à un forfait mobile Free à 19,99€/mois ou Série Free sans engagement et choisir un smartphone parmi 50 modèles au choix. Il leur est dorénavant possible d’acquérir un téléphone en étalant son prix sans aucuns frais, grâce à la location avec option d’achat. Pas de subventionnement donc, mais un étalement des mensualités sur 24 mois, période durant laquelle l’abonné peut à tout moment acheter son mobile. Une semaine après le lancement de cette offre, Univers Freebox vous avait alors demandé : allez-vous utiliser cette nouvelle solution d’achat ?

Pour 83% des 4 689 participants à notre sondage, la réponse est non. La première raison évoquée, représentant 54% des réponses est tout simplement que l’opérateur n’est pas le premier choix pour acheter un smartphone. Plusieurs sites web peuvent en effet proposer des prix plus concurrentiels qu’Orange, Free, Bouygues ou SFR, en dehors d’éventuelles promotions exceptionnelles. Certains peuvent également choisir d’acheter directement l’appareil chez le constructeur, pour des raisons qui leur sont propres.

Autre raison de refuser d’utiliser Free Flex ; certains préfèrent tout simplement l’acheter au comptant, ou en 4 fois sans frais, bien qu’il soit possible d’arrêter le paiement à tout moment avec Free Flex et que le paiement en 4 fois sans frais ne soit plus proposé par Free Mobile. Se retrouver avec un smartphone directement payé ou qui le sera prochainement paraît plus intéressant pour 19% de nos sondés. Dernière raison évoquée : aucun besoin de changer de smartphone dans l’immédiat, 10% des sondés ont déjà renouvelé leur smartphone en 5G et n’entendent pas en changer prochainement.

Notre sondage démontre cependant une tendance claire chez les adeptes de Free Flex. Parmi les 17% ayant décidé d’utiliser cette nouvelle solution d’achat, 12% considèrent que l’étalement en 24 fois sans surcoût est une bonne chose pour leur permettre d’accéder à des smartphones haut de gamme ou 5G, au juste prix. Il est vrai que cette offre sera particulièrement alléchante pour ceux voulant par exemple se fournir en iPhone dernier cri, mais ne pouvant pas se permettre de dépenser plus de 1000€ d’un coup. Le prix à la commande est réduit de moitié, et l’abonné peut choisir de laisser les mensualités ou de terminer l’achat lorsqu’il le souhaite.

Enfin, trois pourcents de nos sondés sont séduits par l’idée de pouvoir résilier son forfait à tout moment et de payer les mensualités distinctement et 2% d’entre eux sont intéressés par l’embarras du choix proposé par Free Mobile ainsi que par la possibilité de restituer le smartphone ou d’en devenir propriétaire à la fin des 24 mois.

