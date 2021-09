Abonnés Freebox : quel est votre usage du Player ?

A quoi vous sert votre player Freebox ? Les différents boîtiers TV proposés avec les offres de Free proposent bien des usages et nous cherchons à savoir lequel est prioritaire chez vous.

L’usage de la Freebox a bien évolué depuis son lancement il y a maintenant 21 ans. De simple récepteur des chaînes TV, elle a ensuite proposé de nombreuses nouveautés : une transformation en boîtier multimédia, l’intégration d’un lecteur blu-ray et l’offre a évolué pour accueillir de nombreuses plateformes de SVOD incluses ou en option… Le pinacle ayant été atteint par le Player Devialet qui s’offre le luxe d’être, en plus d’un boîtier TV, une enceinte connectée avec un système de son haut de gamme.

Cependant, la consommation audiovisuelle a évolué avec la Freebox. Les plateformes de vidéo à la demande se sont multipliées, de plus en plus d’appareils permettent l’accès à des services en OTT ou à des services SVOD via des magasins d’applications (téléviseurs connectés, dongle HDMI, boîtiers Android…). Si bien que des témoignages de plus en plus fréquents font état d’une utilisation de l’offre Freebox en simple double-play. D’autant plus que, si la télévision linéaire est toujours très appréciée, Netflix, Disney+ et consorts grignotent de plus en plus le temps de visionnage des français.

Alors que certaines offres lancées par Bouygues et SFR proposent un téléviseur connecté en lieu et place de player, Free veut pour sa part continuer de proposer un décodeur physique et ne souhaite pas dématérialiser son player. Le fondateur de Free affirmait que la plupart des abonnés répondaient favorablement à l’idée de disposer d’un player fourni par leur opérateur.

Aujourd’hui, Univers Freebox vous donne la parole : comment utilisez vous votre player Freebox ? L’utilisez vous simplement comme un lecteur multimédia, en lisant vos fichiers acquis par vous même ou en utilisant le lecteur blu-ray de votre Freebox Révolution ? Au contraire, peut être exploitez-vous à fond les chaînes TV incluses dans votre offre, ou à l’inverse avez vous basculé sur une consommation massive de contenu SVOD ? Peut-être avez-vous même remplacé le player Free par un autre appareil ou n’en avez vous simplement pas l’usage ? Vous pouvez dès à présent nous donner votre réponse dans notre sondage ci-dessous. Vous pouvez donner jusqu’à trois réponses différentes, pour déterminer l’usage majoritaire.

····· Sondage Quel est votre usage du Player Freebox ? (3 choix max) Je regarde la télévision linéaire

Je regarde les plateformes de SVOD

Je m'en sers comme boîtier multimédia (disque dur, lecteur blu-ray...)

Je regarde les replays

J'utilise les applications (YouTube, Deezer, Twitch...)

J'écoute la radio dessus

J'ai remplacé mon player Freebox par un autre appareil (Smart TV, box Android...)

Je n'ai pas l'utilité du player Freebox