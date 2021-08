Box des opérateurs : l’Arcep passe en mode WiFi 6E, son lancement se précise en France

Le régulateur souhaite mettre en oeuvre en France les nouvelles dispositions introduites l’UE autour de la fréquence 6 GHz utilisée d’ici la fin de l’année pour le WiFi6E. Lancement d’une consultation publique.

Pour un WiFi 6E innovant, ultra-rapide, en France et ailleurs dans l’UE. Après de premières certifications en janvier 2021, le WiFi 6E devrait rapidement apporter de meilleurs débits et une latence réduite pour les utilisateurs grâce à une nouveauté, l’exploitation en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz, de la fréquence 6 GHz.

A la suite d’une première décision de Bruxelles en juin harmonisant l’utilisation de la bande 6 GHz pour les réseaux sans fil dans l’UE afin de rendre disponible 480 MHz de spectre supplémentaire pour les réseaux locaux et technologies d’accès sans-fil dans la partie inférieure de la bande (5 945-6 425 MHz), l’Arcep souhaite à présent mettre en oeuvre ces nouvelles dispositions via un projet de décision qu’il soumet aujourd’hui à une consultation publique.

“En raison de la multiplication et de la diversité croissante des dispositifs pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les WAS/RLAN et compte tenu de l’augmentation des vitesses de connexion et des volumes de trafic de données, il est nécessaire d’harmoniser de nouvelles ressources du spectre radioélectrique pour la fourniture de haut débit sans fil en plus des radiofréquences déjà disponibles”, indique le régulateur. C’est aujourd’hui un état de fait, cet apport de spectre permettra de disposer de canaux larges requis pour de nombreuses applications (telles que la visioconférence, le téléchargement de médias, la télémédecine, l’apprentissage et les jeux en ligne, la réalité augmentée et la réalité virtuelle) qui ont besoin d’une bande passante étendue pour atteindre des débits de l’ordre du gigabit.

Sauf cataclysme, les États membres de l’UE mettront cette bande de fréquences à disposition pour la mise en œuvre du Wi-Fi 6E d’ici le 1er décembre 2021. Deux types de dispositifs sont concernés, à savoir les LPI (Low Power Indoor) couvrant notamment la demande pour les points d’accès WiFi et les box des opérateurs. “Leur utilisation est limitée à l’intérieur des bâtiments, afin que les signaux soient atténués et ne brouillent ni les faisceaux hertziens utilisant la même bande, ni, par l’effet cumulé d’un grand nombre d’équipements, les satellites recevant dans cette bande, ni enfin les systèmes de rail urbain opérant en bande adjacente”, explique l’Arcep. Les VLP (smartphones, objets connectés tels que montres, lunettes, etc.) sont aussi concernés, “leur portabilité les destine en revanche à être utilisés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.”