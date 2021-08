Free dépose un nouveau brevet d’invention, il pourrait concerner la Freebox Delta

Un nouveau brevet déposé à l’OMPI signé Freebox SAS, présente un système de détection de mouvement associé à un procédé d’aide à l’installation et d’un programme d’ordinateur associé.

Et si les abonnés Freebox Delta pouvaient à l’avenir déterminer eux-mêmes via leur smartphone la meilleure zone à surveiller grâce à un nouveau système de détection de mouvement ? Dans la présentation d’un brevet publié le 16 juillet sur le portail de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Free semble aller dans ce sens à travers une nouvelle invention. “Son but est de proposer un système de détection de mouvement propre à être correctement installé de manière autonome par l’utilisateur sans requérir la présence d’un professionnel, ni la mise en œuvre d’une série de tests empiriques chronophages”, indique t-il.

Dans le détail, cette invention concerne un système de détection de mouvement comprenant un détecteur doté un capteur, le tout agrémenté d’un procédé d’aide à l’installation et d’un “programme d’ordinateur comportant des instructions logicielles qui, lorsqu’elles sont exécutées par celui-ci, mettent en œuvre le procédé”. Un accéléromètre configuré est aussi intégré pour “déterminer une information représentative de la position d’installation du détecteur de mouvement, le système de détection comprenant en outre un terminal mobile distinct, configuré pour afficher une image représentative de l’espace surveillé.”

Illustration du système de détection de mouvement inventé par Free

En outre, l’invention permet ainsi de visualiser quasi-instantanément sur un terminal mobile la zone de détection d’un détecteur de mouvement au sein d’un espace à surveiller, et d’en optimiser l’installation pour que cela corresponde au mieux aux besoins de l’abonné.

Pour justifier son brevet, l’équipe Free avance une problématique. “Actuellement, pour bien placer un détecteur de mouvement dont la zone de détection est généralement invisible à l’œil nu dans un logement comprenant notamment un ou plusieurs animaux domestiques, la présence d’un installateur professionnel est généralement nécessaire. Pour ce faire, ce dernier utilise généralement un faux détecteur généralement sur rotule intégrant un laser permettant de simuler la zone de détection du détecteur réel et d’optimiser la hauteur d’installation, une fois le réglage effectué, le faux détecteur est remplacé par le vrai.”

Reste à savoir comment l’opérateur souhaite utiliser à l’avenir ce nouveau système. Munie d’un Pack sécurité et notamment d’un détecteur de mouvement, la Freebox Delta semble en première ligne pour l’accueillir. A moins que Free ait d’autres idées derrière la tête.

Merci à @TiinoX83