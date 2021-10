Phishing ciblant les abonnés Free : ne vous fiez pas à l’adresse e-mail ou aux promesses, il n’y a aucune récompense à la clé

Bien essayé, mais non.

Les phishings ciblant les abonnés Free ne sont pas rares, allant du plus raté au plutôt réussi. Plusieurs membres de la rédaction en ont d’ailleurs intercepté un cette semaine. Classiquement, l’escroc promet une récompense pour tenter de faire tomber l’internaute dans ses filets.

“Votre connexion a été sélectionnée pour une récompense exclusive! Pour profiter de cette offre spéciale, complétez simplement notre étude prospective de 30 secondes sur votre expérience avec”, annonce en effet l’e-mail ayant d’ailleurs pour objet “Nous voulons vous récompenser pour votre fidélité”. L’e-mail démarre même avec la petite suggestion suivante : “Le bonheur est quand vous vous sentez bien. Récompensez-vous maintenant et profitez de votre vie”.

Vicieux, l’escroc va même jusqu’à afficher comme adresse d’expédition recompense@free.fr. Quoi qu’il en soit, ne tombez pas dans le panneau et supprimez cet e-mail sans hésitation. La présentation bâclée, le logo utilisé, la promesse bidon et l’adresse hors de France (en bas de l’e-mail) devraient logiquement vous avoir déjà incité à le faire. Il se peut même que cet e-mail ait déjà fini dans les indésirables. Dans ce cas, tant mieux.

Être prudent et signaler

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pour rappel, vous pouvez signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.