Nothing de Carl Pei annonce un partenariat avec Qualcomm pour étendre son offre

Nothing a annoncé avoir signé un partenariat avec Qualcomm Technologies afin d’étendre son écosystème technologique.

L’entreprise de Carl Pei poursuit son petit bonhomme de chemin et annonce sa collaboration avec Qualcomm et la plate-forme mobile Snapdragon. Mais ce n’est pas tout puisque Nothing annonce également lever 50 millions de dollars à destination de la recherche et le développement dans le but d’introduire de nouvelles catégories de produits pour son écosystème.

En effet, avec plus de 100 000 unités vendues en deux mois, le lancement en août dernier de son premier produit les ear 1 fût un succès. De quoi encourager l’entreprise londonienne à passer la seconde. Avec l’ensemble de ses annonces, Nothing confirme son désir de ne pas se cantonner au marché des écouteurs sans-fil. Ce partenariat avec Qualcomm le suggère d’autant plus.

“Le lancement réussi du notre premier produit, les ear (1), a prouvé qu’une nouvelle marque challenger pouvait émerger et bouleverser le statu quo actuel. Les utilisateurs méritent de meilleurs produits, plus simples à utiliser, plus accessibles, mais aussi plus esthétiques. ” déclare Carl Pei, PDG et co-fondateur de Nothing. ” Une connectivité sans faille est essentielle pour concrétiser notre vision d’un avenir sans barrières entre les personnes et la technologie. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Qualcomm Technologies et de nos investisseurs stratégiques afin d’atteindre la prochaine phase de croissance de Nothing.”

De son côté, Enrico Salvatori, Vice-Président Senior et Président de respectivement Qualcomm Europe/MEA et Qualcomm Europe, Inc se réjouit de cette nouvelle collaboration : “En associant la puissance et l’efficacité des plateformes mobiles Snapdragon à la connectivité 5G au sein de nombreuses catégories d’appareils, nous favorisons le développement de produits innovants destinés à profiter aux consommateurs et à leur offrir des expériences plus riches et immersives.”

Source : Nothing