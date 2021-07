Nothing de Carl Pei dévoile ses tous premiers écouteurs sans fils aux caractéristiques alléchantes pour un prix abordable

Début 2021, Carl Pei a annoncé la création de « Nothing » une société High-Tech sauf qu’à son lancement aucun produit n’avait été présenté.

Six mois plus tard, l’ancien co-fondateur de One Plus annonce que le tout premier produit sera dévoilé ce mois-ci. On sait déjà que ce seront des écouteurs. Lors d’un entretien accordé à TechCrunch, le dirigeant de Nothing a donné un avant-goût de ce qu’il en sera.

Leur nom : Nothing Ear 1. Ces dispositifs audio proposeront un procédé d’annulation du bruit ambiant qui semblerait plutôt efficace puisqu’il fonctionnera avec trois micros haute définition directement placés dans l’écouteur. Côté design, la coque des écouteurs sera transparente de façon à laisser apparaître les entrailles des Ear 1. Tout ceci s’inscrit dans la philosophie de Nothing qui n’est pas uniquement accès sur la technologie, mais aussi sur une expérience utilisateur de qualité que ce soit du fonctionnement jusqu’à l’apparence.

Côté prix, il ne devrait pas dépasser les 99 euros et se placeront donc dans un segment milieu de gamme, mais ambitionne tout de même de se confronter aux AirPods Pro d’Apple valant plus de 200 euros.

Carl Pei donne rendez-vous le 27 juillet prochain pour la présentation des Ear 1. Un pari plutôt osé de ce lancer avec ces dispositifs quand on sait à quel point le marché des écouteurs est déjà fleurissant.

Source : Génération NT