Concours : Univers Freebox vous permet de gagner un smartphone

Peut-être l’occasion de remplacer votre vieux smartphone. Univers Freebox vous propose en effet un nouveau concours vous permettant d’en remporter un.

Si vous n’avez rien gagné lors des précédents, c’est le moment de retenter votre chance. Nous organisons un nouveau concours pour tenter de remporter un smartphone. Il s’agit du Xiaomi Redmi Note 10S que nous avons testé et qui a comme arguments son écran AMOLED, son capteur photo 64 Mégapixels, sa grosse batterie et sa charge rapide. La marque nous permet de le faire gagner à nos fidèles lecteurs.

Un smartphone quasi neuf n’attendant donc qu’un nouveau propriétaire. Vous, peut-être ? Pour participer, c’est relativement simple. Il vous suffit de répondre à une question concernant la Freebox Révolution. Qui est à l’origine de son design et quand soufflera-t-elle sa prochaine bougie ? Vous pouvez aussi nous dire, dans votre commentaire sous cet article, ce que vous appréciez le plus sur cette box emblématique. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et annoncé dans le courant de la semaine prochaine. Vous pouvez d’ailleurs vous aider du dernier épisode de Totalement Fibrés en partie consacré à la Freebox Révolution.