Totalement fibrés : La Freebox Révolution revient au top avec des nouveautés, on vous rembourse si vous n’avez pas assez de débit, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission de la rentrée, nous revenons sur les nouveautés de la Freebox Révolution, qui redevient au top malgré son grand âge, avec l’intégration de nouveaux services. On vous explique pourquoi Sony ne joue pas le jeu avec Free, on débat sur une proposition de loi qui veut vous dédommager si vous n’avez pas assez de débit, et vous retrouverez également toutes nos rubriques habituelles. Bon visionnage !

Pour ne rater aucune de nos vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox