Smartphones : Realme et Huwei lancent leurs 8i en Europe, Black Shark annonce ses nouveaux cadors

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : les nouveaux Black Shark 4S et 4S Pro, l’arrivée discrète du Huawei nova 8i sur le vieux continent et l’annonce du Realme 8i pour la France.

Chapeautée par Xiaomi, la marque Black Shark vient d’officialiser deux nouveaux smartphones orientés gaming. Baptisés Black Shark 4S et Black Shark 4S Pro, ils proposent un écran AMOLED FHD+ 144 Hz, des haut-parleurs stéréo, des gâchettes latérales et une batterie 4 500 mAh avec une charge en 120 Watts. Le 4S s’équipe du SoC Qualacomm Snapdragon 870 et d’un capteur 48 Mégapixels, tandis que le 4S Pro profite d’un SoC Qualcomm Snapdragon 888+ et d’un capteur 64 Mégapixels. Pas d’informations pour l’instant concernant la distribution en Europe.

Après un début de carrière en Asie, le Huawei nova 8i commence à s’aventurer en Europe. Il apparaît en effet avec un prix de 349 euros pour une configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce smartphone 4G embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 662, un écran IPS FHD+, un capteur photo principal de 64 Mégapixels, et une batterie 4 300 mAh supportant la charge 66 Watts. Il s’accompagne d’une interface EMUI 11 basée sur Android 10. Pas de services Google pour lui.

Quant au Realme 8i, il a été annoncé pour la France avec des prix de 199 et 219 euros pour des configurations 4/64 et 4/128 Go. Côté caractéristiques, on a un chipset MediaTek Helio G96, une batterie 5 000 mAh, une charge 18 Watts, un écran IPS FHD+ 120 Hz, un capteur photo principal 50 Mégapixels et une interface Realme UI 2.0. Univers Freebox a reçu un exemplaire et vous proposera prochainement un test de ce smartphone.