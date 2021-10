Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile dégainent des séries limitées pour les petits consommateurs

Tous les consommateurs n’ont pas forcément besoin de beaucoup de data mobile. C’est à eux que s’adressent des séries limitées lancées par Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile.

Jusqu’au 19 octobre, Auchan Telecom propose ainsi un forfait mobile 5 Go (débit réduit au-delà) à 3,99 euros par mois durant la première année. Le tarif passe à 7,99 euros au-delà des 12 mois premiers mois. Sans engagement, ce forfait comprend en outre les appels, SMS et MMS en illimité. Il est utilisable depuis l’Europe et les DOM.

Également jusqu’au 19 octobre, Cdiscount Mobile propose la même offre qu’Auchan Telecom, à savoir un forfait sans engagement avec appel/SMS/MMS illimités + 5 Go de data pour 3,99 euros par mois, puis 7,99 euros après un an. Le forfait prévoit du roaming depuis l’Europe et les DOM.

Quant à NRJ Mobile, il commercialise un forfait sans engagement à 4,99 euros par mois, avec l’indication “et pas seulement la première année”. Disponible jusqu’au 19 octobre, la formule comprend les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 3 Go de data utilisables en 3G/4G. Elle est utilisable en roaming depuis l’Europe et les DOM.

Les marques Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile appartiennent pour rappel à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.