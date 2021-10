Free Mobile : 4 smartphones 5G à moins de 250 euros, lequel devriez-vous choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous regardons ce qu’il est possible d’avoir comme smartphone 5G pour moins de 250 euros. Nous opposons ainsi les Realme 8 5G, Oppo A54 5G, Xiaomi Redmi Note 10 5G et Motorola Moto G50 5G affichés à 219, 229, 229 et 249 euros euros respectivement. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles au comptant ou via la nouvelle offre Free Flex avec un coût de 5,99 ou 6,99 euros par mois selon le modèle.

L’écran : Realme, Xiaomi ou Oppo

Les quatre smartphones utilisent une dalle IPS avec une diagonale de 6,5 pouces et un taux de rafraîchissement en 90 Hz. Le Motorola Moto G50 5G apparaît toutefois en retrait avec sa définition HD+ et son encoche goutte d’eau. Hors des standards actuels, en fait.

Notre classement :

Realme 8 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Xiaomi Redmi Note 10 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz, poinçon centré) Oppo A54 5G (IPS, 6,5 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Motorola Moto G50 5G (IPS, 6,5 pouces, HD+, 90 Hz et encoche goutte d’eau)

Performances : Realme

Les quatre smartphones jouent dans la même cour en termes de performances et assurent une compatibilité avec les réseaux mobiles 5G. Le Realme offre toutefois un petit surplus de mémoire vive jamais de refus sur une petite configuration.

Notre classement :

Realme 8 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset MediaTek Dimensity 700 et mémoire vive 6 Go) Xiaomi Redmi Note 10 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Dimensity 700 et mémoire vive 4 Go) Oppo A54 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Qualcomm Snapdragon 480 et mémoire vive 4 Go) Motorola Moto G50 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 480 avec mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo

Capteur principal 48 Mégapixels pour tout le monde. Si le modèle Oppo succombe comme ses rivaux à l’appel des petits capteurs macro et portrait pour gonfler la fiche technique, il a au moins le mérite de proposer le capteur ultra grand-angle qu’eux ne proposent pas. L’Oppo est aussi assez bien loti pour la partie selfies.

Notre classement :

Oppo A54 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Motorola Moto G50 5G (48/5/2 Mégapixels à l’arrière, 13 Mégapixels à l’avant) Realme 8 5G (48/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Xiaomi Redmi Note 10 5G (48/2/2 Mégapixels à l’arrière, 8 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Realme ou Xiaomi

Batterie 5 000 mAh pour tout le monde, afin de tenir facilement la journée et d’envisager la deuxième. Les Realme et Xiaomi ajoutent la charge 18 Watts qui ne permettra pas de faire le plein en un clin d’œil, mais au moins de le faire dans un temps raisonnable.

Notre classement :

Realme 8 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Xiaomi Redmi Note 10 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Motorola Moto G50 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts) Oppo A54 5G (batterie 5 000 mAh et charge 10 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :

Sans être le plus cher des quatre, le Realme 8 5G fait partie des plus intéressants en termes d’écran, de batterie et de charge. Il est également le plus généreux du côté de la mémoire vive. Dommage qu’il fasse l’impasse sur des caractéristiques comme le capteur ultra grand-angle pour la partie photo ou sur le double haut-parleur stéréo. Maintenant, sur le segment des petits prix, il y a forcément des choix à faire. Pour aller plus loin, vous pourrez retrouver notre test du Realme 8 5G.