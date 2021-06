Test du Xiaomi Redmi Note 10 5G disponible chez Free Mobile, une valeur sûre pour les petits budgets, mais pas la seule

Aujourd’hui, Univers Freebox vous propose le test du Xiaomi Redmi Note 10 5G, concurrent direct du Realme 8 5G que nous avons testé juste avant lui. Voici nos impressions à son sujet.

Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10 5G fourni par le constructeur et que l’on trouve à 229 euros en version 4/64 Go ou 269 euros en version 4/128 Go. Chez Free Mobile, seule la première est proposée.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 10 5G : les caractéristiques

Processeur : octa-core jusqu’à 2,2 GHz (chipset MediaTek Dimensity 700)

Mémoire vive : 4 Go en LPDDR4x

Écran : dalle IPS 6,5 pouces

avec une définition 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement 90 Hz

Audio : son sortant uniquement de la tranche inférieure

Stockage : 64 ou 128 Go en UFS 2.2 extensible par carte MicroSD (slot hybride)

Gestion SIM : un logement Nano-SIM et un slot hybride Nano-SIM/MicroSD dans un tiroir de la tranche gauche

Compatibilité 4G : support des bandes

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B32, B38, B40, B41, B66

Compatibilité 5G : support des bandes

n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78

Triple capteur photo au dos (organisation en ligne) :

48 + 2 + 2 Mégapixels (principal + macro + portrait)

Capteur photo à l’avant : 8 Mégapixels dans un poinçon centré

Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche supérieure)

Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure)

Support Wi-Fi : version Wi-Fi 5

Connectivité Bluetooth : version 5.1

NFC : oui

Batterie : 5 000 mAh non amovible

Recharge filaire : support de la charge 18 Watts

(charge 10V/2,25A dans la boîte)

Recharge sans-fil : non

Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface MIUI 12

Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sur la tranche droite

Patchs de sécurité installés durant notre test : avril 2021

Dimensions : 161,81 x 75,34 x 8,92 millimètres

Poids : 190 grammes

Un design sobre

Pas de motif compliqué, mais un dos uni et brillant. Le Xiaomi Redmi Note 10 5G fait dans la sobriété et ça lui va plutôt bien.

Entre les mains, le smartphone n’apparaît ni trop large ni trop lourd. Celui-ci se montre en revanche glissant. Sa coque accroche bien les traces de doigt, mais pas les doigts eux-mêmes. Dommage, car elle était plutôt agréable au toucher. Une coque de protection ne sera ainsi pas de trop si vous êtes maladroit de nature.

Le bloc photo arrière est large, mais assez épais et excentré, rendant ainsi le smartphone bancal lorsqu’il est posé sur le dos. La coque de protection atténuera évidemment cela.

De manière générale, le Xiaomi Redmi Note 10 5G ne respire pas le premium à plein nez, mais ne laisse pas non plus un sentiment de smartphone mal fini. Bien au contraire.

Pas d’AMOLED, ni de double haut-parleur stéréo

L’écran du Redmi Note 10 5G propose la définition Full HD+ et le taux de rafraîchissement 90 Hz, mais fait l’impasse sur l’AMOLED avec ses couleurs plus vives et ses meilleurs contrastes. La luminosité n’a jamais posé problème pour un usage en extérieur avec une journée très ensoleillée. L’écran du Redmi Note 10 5G opte pour le plus poinçon plutôt que l’encoche goutte d’eau, mais on l’aurait préféré dans le coin supérieur gauche, afin qu’il soit plus facilement hors du champ de vision en vidéo ou en jeu et donc plus facile à oublier. Les paramètres permettront de régler la chaleur d’affichage, mais également le taux de rafraîchissement selon vos besoins (60 ou 90 Hz).

Côté son, rien de folichon. Le son sort uniquement de la tranche inférieure et manque un peu de relief. Au moins ne sature-t-il pas trop vite. Un haut-parleur que l’on pourra d’ailleurs nettoyer depuis les paramètres.

Toujours au volet son, le mini-jack répond présent. Elle se trouve au niveau de la tranche supérieure. Vous pourrez donc choisir entre le filaire et le sans-fil pour brancher vos périphériques audio tels que les écouteurs ou le casque.

Quatre capteurs photo

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G embarque quatre capteurs, dont trois de 48, 2 et 2 Mégapixels à l’arrière et un de 8 Mégapixels à l’avant. À l’usage, il y a de quoi couvrir les besoins courants avec un mode 48 Mégapixels, un mode Macro, un mode Portrait et un mode Nuit. Pas de capteur pour l’ultra grand-angle et le zoom optique en revanche.

Ci-dessous, une photo puis des version zoomées 2x et 10x (en numérique ) :

Une photo avec flou d’arrière-plan :

Deux photos avec le mode macro (menu Hamburger en haut à droite, puis “Macro”) :

Deux photos de nuit, puis leurs versions corrigées par le mode dédié (“Plus/Nuit”) améliorant un peu l’ordinaire, mais sans plus (manque de naturel et impression de bouillie de pixels dès qu’on zoome un peu) :

Deux selfies, dont un en intérieur et un en extérieur, avec du flou d’arrière-plan :

Le confort de la 5G sur un smartphone à petit budget

Comme son nom l’indique, Redmi Note 10 5G profite de la 5G. Il propose également la B28, soit la 4G 700 MHz chère aux abonnés Free Mobile. On a également une gestion dual-SIM, mais il faudra choisir entre dual-SIM et extension mémoire, en raison d’un emplacement hybride Nano-SIM/MicroSD.

Ci-dessous, des débits en intérieur :

Puis des débits en extérieur :

Assez de performances pour jouer dans de bonnes conditions

Le chipset Dimensity 700 apporte la 5G, mais également un processeur octa-core 2,2 GHz, ici épaulé par 4 Go de RAM LPDDR4X. Concrètement, le smartphone n’est pas une bête de course, mais suffisamment réactif pour les tâches courantes et un peu de jeu moyennent quelques concessions au niveau des graphismes (niveau moyen dans Call of Duty Mobile, par exemple). Bien sollicité, le Xiaomi Redmi Note 10 5G chauffe, mais pas trop. Nous pouvions jouer une heure d’affilée sans gêne particulière.

Pour les amateurs de benchmarks, l’outil Disk Speed indiquait 518 Mo/s en lecture et 433 Mo/s en écriture pour la mémoire interne en UFS 2.2. Voilà qui explique la bonne réactivité. Rappelons que ce stockage est extensible, mais au sacrifice de la gestion dual-SIM.

Une autonomie convenable, une charge pas trop longue

Avec sa batterie 5 000 mAh, le Xiaomi Redmi Note 10 5G franchit tranquillement la journée. Aller vers une seconde journée dépendra de votre usage.

Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 12h22 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 10h00 avec 19 % :

45 minutes de jeu avec le son du smartphone

1 heure et 45 minutes de YouTube avec les écouteurs filaires

20 minutes de YouTube avec le son du smartphone

45 minutes de streaming audio avec les écouteurs filaires

Consultation et alertes Gmail / Twitter

Pas mal de surf sur Internet

SMS/MMS

2 appels voix

1 appel court

27 mises à jour d’applications

4 téléchargements d’applications, dont 2 gros

Photos

Tests de débit

Benchmarks

Fonctionnement continu de TousAntiCovid

Si Xiaomi fournit un chargeur 22,5 Watts, le smartphone supporte la charge en 18 Watts. Pas de quoi recharger très rapidement comme en 30 ou 65 Watts, mais de quoi rendre le temps de charge acceptable au regard de la capacité de la batterie.

Ci-dessous, un suivi de charge :

10h49 : 20 %

11h03 : 36 %

11h08 : 41 %

11h18 : 52 %

11h40 : 75 %

11h45 : 79 %

12h22 : 100 %

Android 11 coiffé de l’interface MIUI 12

Xiaomi livre une interface MIUI 12 basée sur Android 11.

Elle propose quelques fonctions pratiques, dont :

L’écran d’accueil avec ou sans tiroir d’applications

La navigation par boutons ou par gestes

La gestion avancée des raccourcis

Les fenêtres flottantes

Le mode sombre planifiable

Le mode lecture planifiable

La fonction Game Turbo pour gérer sa bibliothèque de jeux et son expérience en jeu

Le nettoyage du haut-parleur

Il y a un petit paquet d’applications et jeux installés dans le cadre de partenariats commerciaux. Que des applications et jeux populaires, avec une possibilité de désinstallation (pression prolongée sur l’icône, puis “Désinstaller”).

Terminons sur la partie sécurité. Nous avions les patchs de sécurité du mois d’avril 2021. Pas les derniers en date, mais pas les plus vieux non plus. Nous n’avions pas mieux au moment d’écrire ces lignes.

Quant au verrouillage avec la reconnaissance facile ou le lecteur d’empreintes latéral, il était quasi instantané dans les deux cas. Nous atterrissions dans la seconde sur l’écran d’accueil. Du tout bon.

VERDICT :

Comme à son habitude, Xiaomi fait une proposition vraiment intéressante avec sa famille Redmi Note. Alors oui, on fait l’impasse sur le double haut-parleur stéréo et les jolies photos, mais on a une finition plus que correcte sur ce segment tarifaire, un écran plutôt satisfaisant au quotidien, un accès à la 5G fraîchement lancée en France, des performantes suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions, une bonne autonomie pouvant atteindre les 2 jours et une charge pas exceptionnellement rapide, mais pas trop longue non plus.

Si Xiaomi fait toujours figure de référence sur les petits budgets, il a toutefois un rival digne de ce nom avec Realme à présent. Cette autre marche chinoise propose en effet un Realme 8 5G très proche du Xiaomi Redmi Note 10 5G en termes de caractéristiques techniques et de prix, et aussi tout aussi convaincant d’après notre test.