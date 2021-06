Un nouveau service de SVOD spécialisé débarque en direct sur les Freebox

Zone300, la plateforme dédiée à la chasse, la pêche, la ruralité et à la gastronomie est dès à présent disponible sur les Freebox Delta, Pop, Révolution et mini 4K.

Free continue d’enrichir son offre de services thématiques de streaming par abonnement. Le nouveau service Zone300 et son catalogue de plus 1 000 productions vient de faire son apparition sur les Freebox, au prix de 9,99€/mois sans engagement. Lancée en 2019 et édité par AITAKES, groupe technologique basé à Perpignan et spécialisé dans l’édition de services thématiques, cette plateforme de SVOD “propose à ses abonnés un ensemble de documentaires, films, séries et tutoriels. Tous les types de chasse et de pêche sont présentés au travers de paysages à couper le souffle, au point d’en devenir une invitation au voyage. Le catalogue est enrichi chaque semaine avec de nouveaux films et nouvelles séries originales”, annonce-t-elle.

Côté accessibilité, Zone300 est disponible dès aujourd’hui depuis la rubrique “vidéo Club” ou “vidéo à la demande” pour les abonnés Freebox Delta, Révolution, Mini 4K et Pop.

“Nous sommes ravis de proposer dès aujourd’hui aux abonnés de Free l’opportunité de découvrir et adopter notre service Zone300 ! Notre arrivée chez Free répond aux nombreuses sollicitations que nous avons reçues de la part de nos utilisateurs”, déclare Marion Cornet, Responsable Marketing chez Zone300. Leader sur les thématiques chasse, pêche, ruralité et gastronomie en Europe, la plateforme revendique aujourd’hui 200 000 utilisateurs à travers le monde. Univers Freebox publiera dès ce 15 juin un test complet de ce service. A noter que AITAKES est accrédité depuis mai 2021 par Free pour l’intégration de nouveaux services à la demande par abonnement.