Le saviez-vous : les abonnés Freebox peuvent utiliser gratuitement un service oublié pour communiquer

Envoyer et consulter ses fax, c’est possible depuis l’espace abonné Freebox.

Qui envoie encore des fax en 2021? Si des entreprises y ont encore recours, les particuliers beaucoup moins. Reste que certains abonnés Freebox utilisent encore l’ancêtre du mail. Free le sait et leur laisse toujours la possibilité d’émettre ou recevoir des fax via un service gratuit dédié. Pour ce faire, il suffit de se connecter à l’Espace Abonné, puis de se rendre dans l’onglet “Téléphonie”, avant de cliquer sur “Envoyer et consulter mes fax”. Si votre numéro de fax n’a pas été généré, sa création vous sera demandée automatiquement et sera effective dans un délai de 24 heures.

Après validation par mail, Free vous permettra d’accéder à l’interface toujours dans la même rubrique. Choisissez ou non (case à cocher) de masquer le numéro d’émission puis saisissez le numéro de votre destinataire. Décidez également de recevoir une notification de transmission par courriel. Reste à sélectionner le fichier à envoyer (PDF, DOC, TXT, XLS, JPG, PPT…). L’état d’envoi du Fax est indiqué dans la Liste des fax envoyés. Un autre onglet vous permet d’accéder aux fax reçus, ces derniers sont conservés pendant 1 semaine.