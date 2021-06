Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #172

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Le directeur des affaires publiques de Bouygues Telecom, Anthony Colombani, tape du point sur la table et il a raison. Menaces et agressions, le quotidien des techniciens, héros du premier confinement, n’est pas toujours très rose et sécurisant.

Alors, certes, ce n'est pas (encore ?) une gifle, mais voilà les messages auxquels nos techniciens sont confrontés quand ils interviennent sur une antenne… Chaque jour, ils subissent des agressions plus ou moins graves, mais toujours inacceptables. Les réseaux sont essentiels ! pic.twitter.com/E6Rma9KJyj — Anthony Colombani (@aColombani) June 9, 2021

Quand Jean-Luc Mélenchon accuse l’Etat d’être derrière la panne des numéros d’urgence dans le but de privatiser Orange, qui l’est déjà d’ailleurs depuis 2004.

La crise de #complotisme de #JLMelenchon n'a pas commencé à #QuestionsPolitiques, mais avant, sur sa chaîne #youtube quand il a accusé l'État d'avoir organisé une fausse panne des numéros 15, 17 et 18, dans le seul but de privatiser #Orange… 😳 https://t.co/cIQfgKqmBv — Thierry de Cabarrus (@tcabarrus) June 7, 2021

Pas le meilleur système du monde, on a vu mieux pour calmer les ardeurs du serveur de la Freebox Delta en été.

#freebox delta, avec l’été qui arrive, va falloir ventilé. Pour ne pas dépasser les 90 degrés et perdre facilement 20 degrés… pic.twitter.com/5gqzS3ZNhU — artelsud (@artelsud) June 7, 2021

Une antiquité qui fonctionne toujours ! Même pour les abonnés Freebox.

On a enfin une preuve que le voyage dans le temps existe : le 20e siècle vient de m'envoyer un fax (sur mon n° freebox). pic.twitter.com/n4fxX070o4 — Pierre Beyssac (@pbeyssac) June 8, 2021

Quand certains galèrent depuis des mois, d’autres sont beaucoup plus chanceux !