Le service multimédia P2f lance une promo sur la Freebox

« P2f », le client non officiel de “Plex” spécialement conçu pour la Freebox est en promo dans le FreeStore

Disponible sur Freebox Delta, Révolution et One, l’application P2f, client non officiel du célèbre service multimédia Plex, a lancé une nouvelle version la semaine dernière. A cette occasion, P2f a lancé depuis ce matin une promo sur sa version premium. P2F (version premium) est ainsi disponible à 3,85 € au lieu de 2,00 € pendant une semaine. La version premium permet notamment de ne pas avoir à rentrer ses identifiants et ses paramètres à chaque utilisation. La version gratuite reste bien sûr toujours accessible.

Pour rappel, P2f a été développé spécialement sur Freebox grâce au SDK QML. Il permet d’accéder à des fichiers multimédias contenus sur son ordinateur et ce depuis n’importe où, y compris depuis une Freebox. Le service est téléchargeable dans le Free Store de la Freebox Révolution, de la Freebox Delta et Freebox One. Vous pouvez retrouver notre tutoriel de P2f sur cette page.