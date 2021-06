Orange pas très convaincant, Amazon surprend tout le monde… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Orange donne ses explications, mais…

Suite à sa panne du deux juin, l’opérateur a lancé une enquête interne et dévoilé ses résultats samedi dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nos lecteurs n’ont pas vraiment été convaincus par les explications d’Orange. Si une cause logicielle a été annoncée, le manque de précision a plutôt déplu. Un audit réalisé avec des autorités gouvernementales est prévu, avec des résultats qui pourraient être plus clairs avant l’été.

Amazon s’empare du ballon rond, les attentes sont énormes

Coup de tonnerre dans l’audiovisuel, puisque la Ligue 1 atterrit entre les mains d’Amazon. Si la nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le milieu, avec Canal+ se retirant du championnat français, des questions se posent pour les consommateurs. Sera-t-elle gratuite, payante ? Des nouvelles sont attendues d’ici quelques semaines.

Certains s’attendent même à du changement chez Canal+.

Free déploie une nouvelle mise à jour… Et ?

Le Server de la Freebox a reçu un tout nouveau firmware, mais cette fois, aucune indication concernant le contenu de ce dernier. Pour certains abonnés souffrant de bugs , une mise à jour indiquant uniquement “des changements interne” est décevante, d’autant plus que d’après des remontées d’utilisateur, un bug Alexa a été corrigé. Les Freenautes réclament un peu plus de communication de la part de leur opérateur.

Une solution drastique qui divise

Nous vous racontions l’histoire d’une abonnée Free ayant subi les frasques d’une voisine qui en avait marre des câbles passant devant chez elle. Cette dernière a décidé de les couper, privant sa voisine de connexion internet. Et les commentaires sont assez divisés , mais certains considèrent qu’elle a bien fait face au récalcitrant Enedis.

Sosh se lance aussi dans la guerre des prix et ça fait jaser

La marque low-price d’Orange a canardé un forfait pour le moins intéressant, venant ainsi empiéter sur le terrain de RED et B&You. Et si l’offre est alléchante, la méfiance reste de mise d’après certains Freenautes.

Quant au questionnement de certains concernant l’absence de Free dans cette foire d’empoigne, Francis2000 a quelques éléments de réponse plausibles.